Sport a scuola | rinnovato il protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Ferrero per promuovere l’attività motoria e il gioco come strumenti di crescita e inclusione sociale

Il Ministero dell’Istruzione ha rinnovato l’accordo con l’azienda alimentare per promuovere l’attività motoria e il gioco tra gli studenti. Da circa dieci anni, nelle scuole italiane si sperimenta un metodo che privilegia lo sviluppo fisico e socio-emotivo degli alunni, integrando attività sportive e momenti di gioco nel percorso educativo. La collaborazione mira a favorire inclusione sociale e crescita personale attraverso pratiche sportive e ludiche.

Da quasi un decennio le aule italiane sperimentano un approccio educativo che mette al centro lo sviluppo fisico e socio-emotivo degli alunni. Come riporta l'agenzia ANSA, la metodologia scientificamente validata nota come Joy of moving ha già coinvolto una fetta enorme della popolazione studentesca. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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