Ciclismo Salus assalto della Due giorni di Brescia e Bergamo

La squadra di ciclismo Salus Seregno De Rosa si prepara a partecipare a una serie di corse che si svolgono tra Brescia e Bergamo. La formazione affronta questo nuovo ciclo di competizioni con obiettivi aggiornati e motivazioni rafforzate. La presenza degli atleti in queste gare si inserisce nel calendario della stagione, mantenendo alta l’attenzione sulla partecipazione e sui risultati ottenuti nelle diverse tappe. L’evento rappresenta un momento importante nel percorso della squadra, che si confronta con altre formazioni in un circuito di rilievo.

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La Salus Seregno De Rosa entra in un nuovo blocco di gare con ambizioni rinnovate. A catalizzare l’attenzione del settore juniores sarà la Due Giorni di Brescia e Bergamo, appuntamento nazionale che oggi porterà la formazione diretta da Antonio Freschi a Rovato, per poi proseguire domani a Grumello del Monte. Due manche ravvicinate, entrambe selettive, che rappresentano un banco di prova significativo per misurare condizione, compattezza e capacità di gestione su due giorni consecutivi. Nel settore allievi, la vittoria di Gualtieri alla Marano–Ospitaletto ha acceso nuove prospettive. La squadra si presenta ora al Trofeo Ardens di Casalgrasso, nel Cuneese, con la volontà dichiarata di inseguire un possibile bis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Salus, assalto della Due giorni di Brescia e Bergamo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ciclismo: In cantiere la due giorni di PasqualandoPonte a Egola (Pisa), 27 febbraio 2026 – L’Unione Ciclistica Santa Croce sull’Arno è al lavoro per organizzare anche nel 2026, la quinta edizione di... Montalto, torna il Memorial Tortoli: due giorni di ciclismo tra Elite e giovani promesseArezzo, 14 aprile 2026 – È stata presentata a Montalto la dodicesima edizione del Memorial Daniele Tortoli, appuntamento ormai centrale nel... Cycling. Salus, assault on the Brescia and Bergamo Two-Day Race.La Health Seregno De Rosa entra in un nuovo blocco di gare con ambizioni rinnovate. A catalizzare l’attenzione del settore juniores sarà la Due Giorni di Brescia e Bergamo, appuntamento nazionale che ... sport.quotidiano.net Ciclismo. La Salus parte da Volta: Siamo pronti alla sfidaCresce l’attesa per il debutto stagionale della Salus Seregno De Rosa, pronta a inaugurare l’annata nel Trofeo Tecnomeccanica di domenica 1° marzo a Volta Mantovana. La formazione juniores brianzola ... ilgiorno.it