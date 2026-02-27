Ciclismo | In cantiere la due giorni di Pasqualando

L’Unione Ciclistica Santa Croce sull’Arno sta organizzando una due giorni di ciclismo a Pasqualando, nel comune di Ponte a Egola, in provincia di Pisa. La manifestazione si terrà il 27 e il 28 febbraio 2026 e coinvolgerà diversi atleti e squadre provenienti da varie regioni. La manifestazione prevede competizioni su percorsi impegnativi e si svolgerà su strade aperte al traffico.

Ponte a Egola (Pisa), 27 febbraio 2026 – L'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno è al lavoro per organizzare anche nel 2026, la quinta edizione di "Pasqualando - La Pasqua pedalando", una serie di gare ciclistiche che si svolgeranno sabato 4 e domenica 5 aprile sul circuito della zona industriale di Ponte a Egola. E come nel 2025 saranno 10 le gare ciclistiche per ogni tipo di categoria, dai giovanissimi (7-12 anni) agli amatori (18-75 anni) con la previsione di avere oltre 900 atleti. Naturalmente tanti atleti porteranno anche un notevole pubblico ad assistere alle gare con ripercussioni sul territorio positive (prenotazioni in hotel ed in altri locali).