Patrick Pezzo Rosola brilla in Coppa delle Nazioni e vince la generale della Course de la Paix! Colpaccio del figlio d’arte

Patrick Pezzo Rosola si è imposto nella classifica generale della Course de la Paix Juniors, una competizione ciclistica che fa parte della Coppa delle Nazioni e riservata ai giovani. L'evento, composto da quattro tappe, si è concluso con la vittoria del corridore, noto anche per essere figlio d’arte. Il suo successo ha attirato l’attenzione nel mondo del ciclismo giovanile.

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Patrick Pezzo Rosola ha vinto la classifica generale della Course de la Paix Juniors, evento ciclistico valido per la Coppa delle Nazioni riservata al settore giovanile e che prevedeva quattro tappe. Il 18enne veronese si è imposto nell’evento andato in scena in Cechia con un solo secondo di vantaggio sul danese Malthe Risbjerg e sette secondi sull’altro danese Julius Loevstrup Birkedal, ricordando che si gareggiava con i colori delle rispettive Nazionali (gli azzurri erano guidati dal CT Dino Salvoldi). Il figlio di Paola Pezzo, leggendaria Campionessa Olimpica di mountain bike (ad Atlanta 1996 e Sydney 2000), aveva fatto la differenza nella frazione di ieri, quando aveva vinto sul traguardo di Olbernhau regolando lo svedese Elias Waendel in una volata a due.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Patrick Pezzo Rosola brilla in Coppa delle Nazioni e vince la generale della Course de la Paix! Colpaccio del figlio d’arte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclismo: al figlio d'arte Rosola Pezzo la Cronoversilia junioresLido di Camaiore,9 marzo 2026 – A quasi 52 di media Patrik Rosola Pezzo si è aggiudicato la quarta edizione della Cronoversilia, anteprima della... Leggi anche: Ricorso del Senegal contro la decisione finale della Coppa delle Nazioni