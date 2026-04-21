bergamo e il lombardia a ottobre un weekend di grande ciclismo

A Bergamo e nel Lombardo, il fine settimana di ottobre sarà dedicato al grande ciclismo. Sabato 10 ottobre si terrà la partenza dell’ultimo Monumento dell’anno, con la gara che attirerà numerosi atleti e appassionati. La corsa si svolgerà lungo le strade della regione, coinvolgendo diverse località e creando un notevole fermento tra i residenti. La competizione continuerà il giorno successivo con un’altra importante corsa ciclistica.

Presentato oggi, nell’Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni a Bergamo il weekend de "Il Lombardia": sabato 10 ottobre appuntamento con il Lombardia, ultima classica monumento dell’anno organizzata da Rcs Sport per conto della Gazzetta, che manderà in scena l’edizione 120 e partirà proprio da Bergamo. All’indomani, domenica 11 ottobre, ancora a Bergamo ecco la Gran Fondo Il Lombardia intitolata a Felice Gimondi, a cinquant’anni tra l’altro dalla terza e ultima vittoria al Giro d’Italia del fuoriclasse bergamasco (e 60 dal primo dei due Lombardia che ha conquistato), rivale per eccellenza del Cannibale Eddy Merckx e nato a Sedrina. Alla presentazione era presente anche Norma, la figlia di Felice: la Gran Fondo misura 109,5 km con la salita della Valcava e l’arrivo a Bergamo Alta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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