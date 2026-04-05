Tadej Pogacar si è aggiudicato per la terza volta in carriera il Giro delle Fiandre, una delle classiche più prestigiose del ciclismo internazionale. La gara si è conclusa con la sua vittoria, confermando la sua presenza tra i protagonisti di questa competizione. La corsa ha visto la partecipazione di numerosi atleti di rilievo e ha attraversato paesaggi caratteristici della regione, con un percorso ricco di salite e tratti impegnativi.

Tadej Pogacar ha vinto per la terza volta in carriera il Giro delle Fiandre. Pogacar diventa così il primo corridore nella storia dopo Eddie Merckx a piazzare la doppietta Sanremo-Fiandre nella stessa stagione. Il ‘Cannibale’ ci era riuscito nel 1969 e nel 1975. Il corridore dell’UAE Team Emirates ha acceso la corsa a circa 57 km dall’arrivo: inizialmente sono rimasti con lui solo Van der Poel, Evenepoel, Wout Van Aert (Team Visma-Lease a Bike) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). Gli ultimi due hanno perso presto contatto, il belga ha fatto tira e molla per diversi chilometri per poi arrendersi dopo esser stato a una manciata di secondi dal rientrare sui battistrada. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ciclismo, Pogacar vince il Giro delle Fiandre

Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo vince anche il Giro delle Fiandre. È il secondo a riuscirci nella stessa stagioneTadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre, seconda classica monumento della stagione con partenza da Anversa e...

Leggi anche: Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar: “Qualcosa da vincere resterà sempre”

Tadej POGACAR vince il GIRO DI LOMBARDIA per il quinto anno di fila | HIGHLIGHTS

Temi più discussi: Pogacar, Van der Poel, Evenepoel e Van Aert: quattro fenomeni e un Giro delle Fiandre mai visto; Giro delle Fiandre 2026: il percorso, le salite e dove vedere la gara in diretta · Ciclismo su strada; Ciclismo: Pogacar cade, poi vince per la prima volta la Milano-Sanremo; Pogacar re del ciclismo totale, l’uomo che corre più forte della storia.

Ciclismo, Pogacar vince il Giro delle FiandreIl fenomeno sloveno ha trionfato in solitaria davanti a Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), staccato sul Vecchio Kwaremont a 17 km dall’arrivo; completa il podio il belga Remco Evenepoel (Red ... lapresse.it

Diretta Giro delle Fiandre 2026 | Streaming video tv: vince Tadej Pogacar, è il terzo successo! (5 aprile)Diretta Giro delle Fiandre 2026, oggi 5 aprile: orario, percorso e vincitore della leggendaria Ronde, una delle classiche mitiche del ciclismo. ilsussidiario.net

La corsa entra nel vivo: i cinque favoriti guidano la corsa. Da un momento all'altro, tutto può succedere Segui il Giro delle Fiandre in esclusiva su Eurosport 1, HBO Max e Discovery+ #Ciclismo #Cycling #Ronde #Flanders #RVV26 x.com

: , Quello che ogni anno è una festa del ciclismo popolare si è trasformato in tragedia. Sabato mattina, a poche ore dal via della gara professi facebook