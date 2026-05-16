Cibo scaduto e alcol ai minorenni nella Valle Telesina | blitz in un locale sequestrati 65 kg di prodotti

Un locale nella Valle Telesina è stato oggetto di un controllo che ha portato al sequestro di 65 chilogrammi di alimenti scaduti e alla contestazione di sanzioni relative alla somministrazione di alcol a minorenni. Durante il blitz sono stati trovati prodotti alimentari non più idonei al consumo e sono state identificate irregolarità nella gestione delle bevande alcoliche rivolte ai giovani. Il titolare dell’attività è stato denunciato alle autorità competenti.

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Una denuncia e 65 kg di prodotti alimentari sequestrati il bilancio dei controlli condotti dalla Polizia di Stato in un esercizio pubblico nella Valle Telesina. Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per diverse irregolarità, tra cui la somministrazione di alcolici a un minore di 17 anni e la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti. Controlli congiunti nella Valle Telesina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta da personale della Divisione di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Benevento, insieme agli agenti del Commissariato di PS di Telese Terme. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cibo scaduto e alcol ai minorenni nella Valle Telesina: blitz in un locale, sequestrati 65 kg di prodotti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz a Caserta: chiuso bistrot, sequestrati 100 kg di cibo sporcoUn controllo notturno condotto dai militari a Caserta ha portato alla chiusura immediata di un bistrot nel centro cittadino, dopo il rinvenimento di... Crotone, blitz contro la discoteca abusiva: 13 kg di cibo sequestrati? Cosa sapere Polizia chiude discoteca abusiva a Crotone con sequestro di 13 chili di carne. Cibo scaduto e alcol ai minorenni nella Valle Telesina: blitz in un locale, sequestrati 65 kg di prodottiDenunciato il titolare di un locale nella Valle Telesina: sequestrati 65 Kg di alimenti scaduti e sanzioni per alcol a minori. virgilio.it Valle Telesina: irregolarità su sicurezza e permessi, alcol a minori, lavoratori in nero e cibo scaduto. Nei guai titolare di un localeLa Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio pubblico per irregolarità emerse al termine dei controlli condotti da personale della Divisione di Polizia Ammini ... ntr24.tv