Una campagna contro la violenza ha preso forma attraverso un video realizzato da una rete di associazioni. All’inizio dell’anno sono stati distribuiti questionari online per individuare le parole più appropriate, poi è stata scritta una canzone interpretata da quattro artisti. Il progetto si è concluso con la produzione di un video in cui si invita a dire no a ogni forma di violenza.

A inizio anno dei questionari online per trovare le "parole giuste", poi il testo di una canzone e quattro interpreti. E ora il "no" alla violenza "si gira". Appuntamento martedì prossimo a Cassina per le riprese del "video di comunità" che racconta quasi dieci anni di presenza della Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana. Dal Comune la chiamata ad associazioni e cittadini, l’appuntamento è dalle 10 alle 12. "Facciamo, tutti insieme, una piccola azione dimostrativa: riempire di fiori una grande rete a forma di farfalla". L’iniziativa era stata lanciata online dallo staff della Rete, che, ricordiamolo, gestisce con i padri Somaschi 6 sportelli antiviolenza su un bacino di quasi trenta Comuni, e porta avanti da anni iniziative di contrasto alla violenza di genere collaborando con enti, scuole e aziende, a inizio anno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "No alla violenza": ciak, si gira. Rete Viola si racconta in un video

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