Il 16 e 17 maggio torna A corpo libero la nostra due giorni di fitness ai giardini Montanelli di Milano Vi aspettano 9 discipline e non solo Iscrivetevi qui | acorpoliberoiodonnait

Il 16 e 17 maggio si svolgerà la quarta edizione di “A corpo libero” nei Giardini Montanelli di Milano, un evento dedicato al fitness. La manifestazione prevede la partecipazione di nove discipline e si rivolge alla community di iO Donna e agli appassionati di sport all’aperto. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Virgin Active, che cura gli allenamenti e le attività previste durante le due giornate. È possibile iscriversi tramite il sito ufficiale dell’evento.

È diventato un appuntamento imperdibile per la community di iO Donna e non solo. Torna, alla sua 4a edizione, “A Corpo Libero”, l’annuale format di fitness nel verde dei Giardini Indro Montanelli a Milano, insieme a Virgin Active, Official trainer dell’evento. iO Donna “A Corpo Libero”, edizione 2023 X Leggi anche › “A Corpo Libero”, in movimento con noi! Quest’anno ci sono diverse novità, a partire dalle discipline (nove in tutto, più due danze etniche) e dallo spazio “iO Donna Incontra” che prevede otto incontri moderati dalla redazione in compagnia di ospiti ed esperti su temi come benessere, bellezza, meditazione e felicità, in un dialogo che unisce corpo, mente e socialità.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 16 e 17 maggio torna “A corpo libero”, la nostra due giorni di fitness ai giardini Montanelli di Milano. Vi aspettano 9 discipline, e non solo. Iscrivetevi qui: acorpolibero.iodonna.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il 16 e 17 maggio ai Giardini Montanelli di Milano torna il nostro evento “A Corpo Libero”. Lezioni gratuite di fitness per tutti e tanti incontri con esperti e partner

Vi aspettiamo ai Giardini Indro Montanelli il 16 e 17 maggio con tante novità! Non dimenticate di iscrivervi ai corsi gratuitiSiete pronte? Il 16 e 17 maggio torna per la quarta edizione il nostro appuntamento con fitness e benessere all’aria aperta: A Corpo Libero!...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Milano si muove (e respira): torna A corpo libero, weekend dedicato al benessere firmato iO Donna; Weekend a Milano: dal 1° al 3 maggio; Tutto, ma proprio tutto su Orticola 2026, dai biglietti ai workshop; Tutti compatti in vista degli spareggi L’Ascoli torna in campo domenica 17 maggio.

Milano si muove (e respira): torna A corpo libero, weekend dedicato al benessere firmato iO DonnaIl 16 e 17 maggio 2026 torna A corpo libero ai Giardini Montanelli: oltre 50 sessioni gratuite tra fitness, yoga, danza e incontri sul benessere. gazzetta.it

Tra pochi giorni torna Orticola di Lombardia! Dal 7 al 10 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Il tema di quest'anno "Il giardinaggio fa la felicità". Non solo uno slogan: recenti ricerche scientifiche hanno scoperto che nel terreno esiste un batterio, - facebook.com facebook