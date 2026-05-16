Chirurgia robotica contro il cancro | al Santa Rosa 30 interventi in pochi mesi | FOTO

Da viterbotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre mesi dall'inizio dell'attività di chirurgia robotica, l’équipe di Chirurgia generale e oncologica dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo ha completato con successo 30 interventi contro il cancro. La tecnologia robotica è stata utilizzata in vari casi, consentendo di eseguire le procedure in modo preciso e minimamente invasivo. L’ospedale ha comunicato i numeri relativi a questa fase iniziale, senza fornire dettagli sui tipi specifici di intervento o sui risultati clinici.

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A tre mesi dall’avvio dell’attività di chirurgia robotica, l’équipe di Chirurgia generale e oncologica dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo ha raggiunto il primo significativo traguardo delle 30 procedure eseguite. Il risultato riguarda in particolare l’attività dell’équipe nell’ambito di un più. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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