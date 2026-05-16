Chiara Ferragni e José Hernandez | la prima foto ufficiale della coppia

Chiara Ferragni ha condiviso sui social la prima immagine in cui appare insieme a José Hernandez, confermando così la loro relazione. La foto è stata pubblicata recentemente e mostra i due in un momento di vicinanza. Ferragni aveva già lasciato intendere di essere in una relazione con Hernandez, ma questa è la prima volta che i due vengono mostrati ufficialmente insieme in una foto condivisa pubblicamente. La notizia è stata accolta con attenzione dai follower e dai media di settore.

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Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con José Hernandez, pubblicando la prima foto insieme sui social. Questo scatto è arrivato durante i festeggiamenti per il suo 39esimo compleanno sul Lago di Como. La foto mostra i due sorridenti e complici, confermando mesi di indiscrezioni e paparazzate. La scelta di questo momento speciale per rendere pubblica la loro relazione ha colpito i fan e i media. La festa di compleanno sul Lago di Como. Cosa succede se si smette di usare il reggiseno? Scopriamolo La celebrazione del compleanno di Chiara Ferragni si è svolta in una villa sul Lago di Como, circondata da amici e familiari. Durante il party, Chiara ha condiviso la foto con José Hernandez nelle sue stories di Instagram. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni e José Hernandez: la prima foto ufficiale della coppia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chiara Ferragni e Josè Hernandez: la nuova storia ufficializzata sua festa di compleanno Sullo stesso argomento Chiara Ferragni: la prima foto insieme a Josè Hernandez per i suoi 39 anniLa prima foto ufficiale di coppia tra Chiara Ferragni e Josè Hernandez è arrivata in un’occasione speciale: il 39esimo compleanno dell'imprenditrice... Chiara Ferragni, la prima foto social con il fidanzato Josè HernandezDi Hernandez, per adesso, si sa abbastanza poco: di origini colombiane, lavorerebbe nel settore degli pneumatici e si sarebbe trasferito in Italia... Chiara Ferragni, la prima foto social con il compagno José Hernandez x.com Chi è Josè Hernandez, il nuovo compagno di Chiara Ferragni: lavoro, studi e vita privata reddit Chiara Ferragni pubblica la prima foto di coppia con José HernandezL'influencer ha condiviso lo scatto su Instagram dopo aver festeggiato il 39esmo compleanno insieme alle persone più importanti della sua vita ... tgcom24.mediaset.it Chiara Ferragni pubblica il primo scatto romantico con José Hernandez: il nuovo amore dopo i mesi difficiliChiara Ferragni condivide la prima foto ufficiale con José Hernandez e mostra una nuova serenità dopo un periodo difficile della sua vita ... rumors.it