Chiara Cristiano debutta domenica nel Campionato d’Insieme Gold con la Juvenilia
Domenica sarà il primo debutto nel Campionato d’Insieme Gold per Chiara Cristiano, atleta di Grumo Nevano nata nel 2015. La ginnasta parteciperà alla competizione con la squadra Gold della Juvenilia, formazione di Cava de’ Tirreni. La gara si svolgerà nella massima categoria federale a squadre di ginnastica ritmica, segnando un passo importante per l’atleta nel suo percorso sportivo. Questa occasione segna il primo impegno ufficiale di Chiara in questa competizione di alto livello.
L’atleta di Grumo Nevano, classe 2015, scenderà per la prima volta in pedana nella massima competizione federale a squadre di ginnastica ritmica con la squadra Gold della Juvenilia di Cava de’ Tirreni.. Grumo Nevano – Domenica prossima Chiara Cristiano scenderà per la prima volta in pedana nel Campionato d’Insieme Gold, la massima competizione a squadre federale della ginnastica ritmica italiana. Un esordio importante per l’atleta di Grumo Nevano, classe 2015, che a soli 10 anni è stata scelta per contribuire alla formazione della squadra Gold della società Juvenilia di Cava de’ Tirreni. Con le compagne Di Martino Daria, Luciano Ginevra, Taiani Vittoria e Vitale Serena eseguirà l’esercizio ai 5 cerchi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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