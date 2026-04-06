Tra i talenti d’Europa del motorsport giovane fiorentino debutta nel campionato delle GT

Un giovane pilota fiorentino, di soli 14 anni, si appresta a lasciare il mondo del kart per concorrere nel campionato di auto da corsa GT. Dopo aver maturato esperienza nel settore dei kart, si prepara a confrontarsi con alcuni dei migliori talenti europei della sua età in una nuova categoria. La sua carriera si apre quindi a un nuovo livello di competizione, segnando un passo importante nel suo percorso nel motorsport.

Dal kart indoor ai circuiti internazionali: Samuel Del Gaudio debutta nel Ginetta Junior e diventa il primo italiano dopo 25 anni a partecipare alla competizione A soli 14 anni è pronto a lasciare il kart, palestra di generazioni di piloti, per salire su una vera auto da corsa e misurarsi con alcuni dei migliori talenti europei della sua età. Samuel Del Gaudio, giovane promessa fiorentina del motorsport, si prepara al debutto nel Ginetta Junior Championship, il campionato britannico che rappresenta uno dei principali trampolini di lancio verso le categorie professionistiche. Una serie in cui ragazzi appena adolescenti corrono su vetture GT sui grandi circuiti internazionali, mettendo le basi per un possibile futuro tra monoposto e Formula 1. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ebimotors torna nel Campionato Italiano GT Endurance 2026Il ritorno in Endurance Ritorno prestigioso e senza dubbi gradito quello di Ebimotors nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026.

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Molti in Europa continuano a pensare che l'America sia una democrazia in crisi. La realtà è che ha già oltrepassato quella soglia. Non con un colpo di Stato nel senso tradizionale del termine, che colleghiamo ai carri armati nelle strade e alla sospensione de x.com