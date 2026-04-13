Chi esce dal Grande Fratello Vip stasera 13 aprile 2026 | un eliminato al televoto ecco le percentuali dei sondaggi
Stasera, lunedì 13 aprile 2026, verrà annunciato il concorrente eliminato dal Grande Fratello Vip tramite televoto. Ilary Blasi condurrà la puntata e comunicherà in diretta il nome del concorrente che avrà ricevuto il minor numero di voti. Le percentuali dei sondaggi di voto sono state diffuse prima dell’annuncio ufficiale. La serata si svolgerà con la chiusura del televoto e la conseguente eliminazione definitiva del concorrente meno votato.
Ilary Blasi chiuderà il televoto in diretta e annuncerà il nome del nuovo eliminato Scopriamo chi esce dal Grande Fratello Vip stasera, lunedì 13 aprile 2026: il concorrente meno votato al televoto sarà eliminato definitivamente. Ilary Blasi comunicherà il verdetto in diretta dopo aver chiuso.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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