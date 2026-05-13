Eurovision Song Contest 2026 il programma della seconda semifinale | scaletta senza Italia orari e ospiti
La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si svolgerà con la partecipazione di quindici paesi, che si esibiranno in un ordine stabilito e trasmesso in diretta. La scaletta completa, gli orari di inizio e gli eventuali ospiti presenti durante la serata sono stati resi noti, mentre l’Italia non prenderà parte a questa fase della competizione. La serata sarà visibile a partire dagli orari di programmazione stabiliti, con collegamenti e aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale.
La scaletta della seconda serata dell'Eurovision Song Contest 2026: i 15 paesi che si esibiscono, l'ordine d'uscita, le connessioni con l'Italia e gli orari in cui si potrà seguire l'evento.🔗 Leggi su Fanpage.it
All 35 Songs of the Eurovision Song Contest 2026 | #Eurovision2026
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