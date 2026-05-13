Eurovision Song Contest 2026 il programma della seconda semifinale | scaletta senza Italia orari e ospiti

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si svolgerà con la partecipazione di quindici paesi, che si esibiranno in un ordine stabilito e trasmesso in diretta. La scaletta completa, gli orari di inizio e gli eventuali ospiti presenti durante la serata sono stati resi noti, mentre l’Italia non prenderà parte a questa fase della competizione. La serata sarà visibile a partire dagli orari di programmazione stabiliti, con collegamenti e aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale.

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