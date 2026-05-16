Alle 1 di notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio si conoscerà il paese che si aggiudicherà il titolo di vincitore dell’Eurovision Song Contest 2026. La manifestazione si è svolta a Vienna, con le performance degli artisti provenienti da diversi paesi europei. I risultati delle televote e delle giurie sono stati comunicati durante la serata, che ha visto numerosi momenti di spettacolo e emozioni per il pubblico presente e per gli spettatori a casa.

Vienna, 16 maggio 2026 – All’una della notte fra sabato 16 e domenica 17 maggio si saprà ufficialmente il nome del Paese vincitore dell’Eurovision Song Contest 2026. Chi vincerà questa edizione della manifestazione musicale più seguita d’Europa? I finalisti I 25 Paesi che si esibiscono nella finale di sabato 16 maggio sono Grecia con Akylas e ‘Ferto’, Finlandia con Linda Lampenius e Pete Parkkonen e ‘Liekinheitin’, Belgio con Essyla e ‘Dancing on the ice’, la Svezia con Felicia e ‘My System’, Moldavia con Satoshi e ‘Viva, Moldova!’, Israele con Noam Bettan e ‘Michelle’, la Serbia con i Lavina e ‘Kraj mene’, la Croazia con le Lelek e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi vince l’Eurovision 2026? I favoriti

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SAL DA VINCI può VINCERE l'Eurovision 2026

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