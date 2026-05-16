Eurovision 2026 chi vince stasera? Le quote su Sal Da Vinci e favoriti
Finalissima all'Eurovision Song Contest 2026: la Finlandia resta favorita secondo i bookmakers, ma Sal Da Vinci prova a ribaltare i pronostici dall'Italia con "Per sempre sì" tra streaming record e televoto decisivo. Questa sera la Wiener Stadthalle di Vienna si illuminerà per la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2026, l'evento musicale più seguito al mondo. L'Italia si affida a Sal Da Vinci e al brano Per sempre sì, reduce dal trionfo a Sanremo 2026 e già diventato un caso europeo grazie agli oltre 36 milioni di stream. L'attesa è altissima: il cantante napoletano punta a riportare il microfono di cristallo in Italia, ma la concorrenza quest'anno appare più feroce che mai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci svetta in classifica
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Sal Da Vinci domina già l’Eurovision 2026 in streaming: Per Sempre Sì è l’unico brano oltre i 20 milioni di ascolti su Spotify A pochi giorni dalla finale, il cantante napoletano guida nettamente la classifica streaming dell’Eurovision con 26,2 milioni di ascolti, facebook
Sal Da Vinci può vincere l'Eurovision 2026 con il brano Per sempre sì? Secondo Gabriele Corsi, commentatore per l'Italia insieme a Elettra Lamborghini, la risposta è sì. Ne ha parlato ospite a Deejay Chiama Italia, dove presentava il suo nuovo libro Un uom x.com
AIDAN - Per Sempre Sì (Sal Da Vinci Cover) | Malta | #EurovisionALBM reddit
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