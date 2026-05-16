Eurovision 2026 chi vince stasera? Le quote su Sal Da Vinci e favoriti

Finalissima all'Eurovision Song Contest 2026: la Finlandia resta favorita secondo i bookmakers, ma Sal Da Vinci prova a ribaltare i pronostici dall'Italia con "Per sempre sì" tra streaming record e televoto decisivo. Questa sera la Wiener Stadthalle di Vienna si illuminerà per la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2026, l'evento musicale più seguito al mondo. L'Italia si affida a Sal Da Vinci e al brano Per sempre sì, reduce dal trionfo a Sanremo 2026 e già diventato un caso europeo grazie agli oltre 36 milioni di stream. L'attesa è altissima: il cantante napoletano punta a riportare il microfono di cristallo in Italia, ma la concorrenza quest'anno appare più feroce che mai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci svetta in classifica

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Sal Da Vinci può vincere l'Eurovision 2026 con il brano Per sempre sì? Secondo Gabriele Corsi, commentatore per l'Italia insieme a Elettra Lamborghini, la risposta è sì. Ne ha parlato ospite a Deejay Chiama Italia, dove presentava il suo nuovo libro Un uom x.com

AIDAN - Per Sempre Sì (Sal Da Vinci Cover) | Malta | #EurovisionALBM reddit

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