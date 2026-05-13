Dopo l’esibizione di un artista italiano a Vienna, molti puntano sull’Italia come possibile vincitrice dell’Eurovision 2026. Tuttavia, i sondaggi indicano un altro concorrente come il favorito. La competizione musicale internazionale si sta avvicinando e le previsioni si concentrano sui nomi che stanno ottenendo i punteggi più alti tra il pubblico e gli esperti. La serata finale si avvicina e le scelte degli spettatori continuano a influenzare le classifiche.

Chi vincerà l’ Eurovision 2026? Dopo l’esibizione di Sal Da Vinci sul palco di Vienna in tanti tifano per l’Italia, ma l’artista favorita sarebbe un’altra. Chi vincerà l’Eurovision 2026. Mancano ancora alcune puntate alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, ma i bookmaker hanno già individuato i super favoriti della manifestazione. Quote e streaming parlano chiaro: a vincere potrebbe essere la Finlandia. Secondo gli esperti infatti Linda Lampenius & Pete Parkkonen che gareggiano con Liekinheitin potrebbero aggiudicarsi la vittoria. Nonostante ciò ci sarebbero ancora speranze per l’Italia e per Sal Da Vinci. La canzone Per sempre sì continua a macinare record ed è diventato uno fra i brani più ascoltati in gara.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vincerà l’Eurovision 2026, i favoriti secondo i sondaggi

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Israele vincerà l’Eurovision con quella mer*a di canzone perché A - SONO LO SPONSOR con Maroccan oil B - Chi poteva votare altro sta boicottando lasciando ai fanatici il voto C - La vittoria gli serve per ripulire la loro immagine #EurovisionSongContest # x.com

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