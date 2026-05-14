Catherine Deneuve ha incontrato il pubblico per la prima volta al Festival di Cannes 62 anni fa, salendo le scale del Palais con le scarpe sbagliate, come ha raccontato lei stessa in passato. Da allora, il festival è diventato uno degli appuntamenti principali della sua carriera, e quest’anno torna in concorso con un nuovo film. La sua lunga presenza a Cannes ha contribuito a definire il suo ruolo nel mondo del cinema, facendo di lei un’icona riconosciuta a livello internazionale.

Sessantadue anni fa saliva per la prima volta le scale del Palais del Festival di Cannes con le scarpe sbagliate – lo ha raccontato lei stessa, ridendo. Aveva 20 anni, un film musicale girato in 8 settimane a Cherbourg, e nessuna idea di quello che stava per succederle. Perché quella sera Jacques Demy vincerà la Palma d’oro e Catherine Deneuve smetterà di essere una ragazza. E di essere solo la sorella di Françoise Dorléac. Oggi, sul red carpet del 79esimo Festival, il suo nome spicca con quella naturalezza un po’ infastidita che la contraddistingue da sempre. Non ama le celebrazioni – o, almeno, fa finta di non amarle. È lì per Histoires parallèles di Asghar Farhadi, presentato in concorso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Catherine Deneuve è diventata "la" Deneuve grazie al Festival di Cannes. Lo stesso dove torna anche quest'anno con un nuovo film in concorso

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