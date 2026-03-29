Enrico Nigiotti è diventato noto grazie alla sua partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi. Fin da giovane ha iniziato a muoversi nel mondo della musica, sviluppando la passione per il blues grazie a suo padre, con cui si avvicinò a questo genere musicale all’età di sei anni. La carriera dell’artista è iniziata con numerose esperienze di studio e performance prima di raggiungere la notorietà.

Divenuto famoso grazie alla partecipazione ad Amici, talent show condotto da Maria De Filippi, Enrico Nigiotti ha dovuto fare molta gavetta, fin da ragazzino. Il giovane cantante nasce da una famiglia di medici: medico lui, cardiologa lei. Eppure Enrico Nigiotti si avvicina alla musica, grazie al fatto che il padre amasse il blues, primo genere che apprezza, iniziando a suonare il pianoforte all’età di 6 anni.A 13 anni ha chiesto a suo padre di poter imparare a suonare la chitarra, dopo aver ascoltato Eric Clapton. Solo 3 anni dopo ha iniziato a scrivere canzoni, e nel 2008 ha debuttato con la casa discografica Sugar Music, di Caterina Caselli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Enrico Nigiotti: “Grazie a papà mi sono avvicinato al blues, avevo 6 anni”

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