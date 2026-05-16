Arisa, cantante nata a Genova, ha origini nel sud Italia, cresciuta a Pignola, in provincia di Potenza. Suo padre si chiama Antonio e sua madre Assunta; entrambi sono originari della stessa regione. La cantante visita regolarmente i suoi genitori a Pignola, dove trascorre del tempo con loro. Oltre ai genitori, Arisa ha due sorelle di nome Sabrina e Isabelle. La sua famiglia è spesso menzionata come parte della sua vita privata, senza dettagli su altri parenti.

Antonio e Assunta sono i genitori di Arisa, la cantante è nata a Genova ed è cresciuta a Pignola, un piccolo in provincia di Potenza, dove torna spesso proprio per trascorrere del tempo con i suoi genitori. Arisa ha due sorelle Sabrina e Isabella. In diverse occasioni Arisa ha parlato dell’amore dei suoi genitori, spiegando di essere cresciuta circondata dal loro affetto reciproco, che per lei è sempre stato un esempio da seguire. Durante la sua esperienza a The Voice, l’artista ha rivelato: “Si sono fidanzati la prima volta quando mia madre aveva 13 anni e mio padre 16. Mio papà era il ragazzo della mietitrebbia, lavorava nei campi. Lui è andato a fare questo nel terreno di mio nonno e ha conosciuto mia mamma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le sorelle e i genitori di Arisa? Sabrina, Isabelle, papà Antonio e mamma Assunta

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Arisa: «Sono single, ho smesso di inseguire lamore romantico a tutti i costi»

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