Maddalena e Sara Del Debbio sono le due figlie di Paolo Del Debbio, noto giornalista e conduttore televisivo. Maddalena lavora come professionista nel settore della comunicazione, mentre Sara si dedica a studi e attività legate all’arte. Entrambe sono state recentemente viste pubblicamente in occasione di eventi familiari. Le due sorelle mantengono una vita privata discreta e non sono coinvolte nel mondo dello spettacolo o del giornalismo.

Maddalena e Sara Del Debbio sono le due figlie del famoso giornalista e conduttore Paolo Del Debbio. Nate dalla sua passata unione con Gina Nieri, sua ex moglie sposata nel 1988. Maddalena Del Debbio è la primogenita del presentatore di Dritto e Rovescio, ed è nata nel 1989 quindi un anno dopo il matrimonio dei genitori. Sara Del Debbio, invece, è nata nel 1992. Paolo Del Debbio è sempre stato riservatissimo e per questo non è emerso molto della sua famiglia. Anche le figlie, Maddalena e Sara Del Debbio, nonostante fama e successo del padre sembrano restare al riparo da occhi indiscreti tutelando al massimo la loro vita privata. Sara ha... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le due figlie di Paolo Del Debbio, Maddalena e Sara e cosa fanno nella vita

Chi sono le figlie di Paolo Del Debbio: età, vita privata e cosa fanno Maddalena e Sara

