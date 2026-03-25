Massimo Boldi ha tre figlie, Manuela, Marta e Micaela, nate dal suo matrimonio con Marisa. L’attore ha descritto le figlie come la sua “ancora di salvezza”. Non sono state fornite informazioni sui loro ruoli professionali o attività specifiche. La famiglia Boldi è stata al centro di alcune dichiarazioni dell’attore riguardo al rapporto con le figlie.

Dal grande amore tra Massimo Boldi e la moglie Marisa sono nate tre figlie, Manuela, Marta e Micaela che l’attore definisce le sue “ancora di salvezza”. La morte dell’amatissima moglie, infatti, ha lasciato un vuoto enorme nel cuore dell’attore che, dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita al suo fianco, ha sentito un vuoto enorme nel cuore. Vuoto che non si riempirà mai come ha spiegato più volte l’attore che, però, grazie alla presenza delle figlie, è riuscito a rialzarsi tornando anche al lavoro. Chi sono le figlie di Massimo Boldi. Massimo Boldi e la moglie Marisa Selo, scomparsa nel 2004) hanno avuto tre figlie: Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le figlie di Massimo Boldi, Manuela, Marta e Micaela e cosa fanno nella vita: “Sono la mia ancora di salvezza”

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