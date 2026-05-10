Chi sono o quattro figli di Vittorio Feltri avuti da due donne diverse prima le gemelle Laura e Saba poi Mattia e Fiorenza

Da metropolitanmagazine.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Feltri ha quattro figli, frutto di due relazioni diverse. Le prime due sono le gemelle Laura Adele e Saba Laura, nate dalla prima moglie, deceduta in seguito a un parto. Successivamente, ha avuto altri due figli, Mattia e Fiorenza, con una seconda compagna. La loro nascita e le circostanze sono state pubblicamente riportate senza ulteriori dettagli.

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Vittorio Feltri ha quattro figli, nati da due diverse relazioni. Le prime due sono le gemelle Laura Adele e Saba Laura, avute dalla prima moglie Maria Luisa, morta di parto. Successivamente si è sposato con Enoe Bonfanti, con cui ha avuto Mattia (giornalista) e Fiorenza Laura Feltri, oggi, si occupa di immobiliare, mentre Saba lavora in Telecom e Mattia Feltri è un affermato giornalista, proprio come papà. Per Vittorio la soddisfazione più grande è vedere i propri figli forti e indipendenti, anche se è sempre pronto ad intervenire per dare consigli e suggerimenti. “Se hai un problema, lui c’è, ti fa delle domande e poi ti fa intravedere una via d’uscita”, spiega ancora Laura, che ha evidentemente una sorta di ammirazione per il papà.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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