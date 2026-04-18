Chi sono i fratelli di Gianmarco Tognazzi e figli di Ugo Ricky Maria Sole e Thomas avuti da tre donne diverse

Da metropolitanmagazine.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I fratelli di Gianmarco Tognazzi sono Ricky, Maria Sole e Thomas, nati da tre donne diverse. Ugo Tognazzi, attore e regista italiano, ha incontrato Pat O’Hara, ballerina irlandese, negli anni Cinquanta mentre lavorava nella sua compagnia di rivista. Da questa relazione sono nati alcuni dei figli di Ugo Tognazzi, tra cui Ricky e Maria Sole. Gianmarco Tognazzi è un attore italiano, figlio di Ugo Tognazzi e della sua seconda moglie.

Sono gli anni Cinquanta quando  Ugo Tognazzi  incontra  Pat O’Hara,  ballerina irlandese che lavorava nella sua compagnia di rivista. Dalla loro unione arrivava  Ricky  il primogenito del regista che respira cinema sin dall’infanzia. Ugo Tognazzi  conosce l’attrice norvegese  Margaretha Robsahm, attrice norvegese sposata l’anno successivo, che lo rende padre di  Thomas,  produttore. La coppia vivrà insieme per tre anni tra l’Italia e la  Norvegia.   Thomas  cresce nel Paese della madre assumendone il cognome. Conosce il padre e il resto della famiglia italiana, composta dai fratelli  Ricky, Gianmarco  e  Maria Sole,  all’età di sette anni. Regista negli anni novanta si dedica in seguito alla produzione, collaborando assiduamente col regista  Joachim Trier.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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