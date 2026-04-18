Chi sono i fratelli di Gianmarco Tognazzi e figli di Ugo Ricky Maria Sole e Thomas avuti da tre donne diverse

I fratelli di Gianmarco Tognazzi sono Ricky, Maria Sole e Thomas, nati da tre donne diverse. Ugo Tognazzi, attore e regista italiano, ha incontrato Pat O’Hara, ballerina irlandese, negli anni Cinquanta mentre lavorava nella sua compagnia di rivista. Da questa relazione sono nati alcuni dei figli di Ugo Tognazzi, tra cui Ricky e Maria Sole. Gianmarco Tognazzi è un attore italiano, figlio di Ugo Tognazzi e della sua seconda moglie.

Sono gli anni Cinquanta quando Ugo Tognazzi incontra Pat O’Hara, ballerina irlandese che lavorava nella sua compagnia di rivista. Dalla loro unione arrivava Ricky il primogenito del regista che respira cinema sin dall’infanzia. Ugo Tognazzi conosce l’attrice norvegese Margaretha Robsahm, attrice norvegese sposata l’anno successivo, che lo rende padre di Thomas, produttore. La coppia vivrà insieme per tre anni tra l’Italia e la Norvegia. Thomas cresce nel Paese della madre assumendone il cognome. Conosce il padre e il resto della famiglia italiana, composta dai fratelli Ricky, Gianmarco e Maria Sole, all’età di sette anni. Regista negli anni novanta si dedica in seguito alla produzione, collaborando assiduamente col regista Joachim Trier.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i fratelli di Gianmarco Tognazzi e figli di Ugo, Ricky, Maria Sole e Thomas (avuti da tre donne diverse) Notizie correlate Chi sono i figli di Franco Nero avuti da tre donne diverse e uno riconosciuto dopoFranco Nero ha tre figli: Carlo Gabriel Nero (nato nel 1969) dalla relazione con l’attrice Vanessa Redgrave, regista e sceneggiatore. Gino Paoli, chi sono i cinque figli avuti da tre donne diverse: a chi va l’ereditàLa vita privata di Gino Paoli è stata segnata da una successione di relazioni significative che hanno plasmato una famiglia complessa e articolata,...