Un bambino di otto anni, appassionato di calcio e tifoso del Torino, è morto in un incidente avvenuto durante le festività pasquali. Il ragazzo, noto per il suo sorriso contagioso, frequentava una squadra giovanile e mostrava grande entusiasmo per lo sport. La notizia ha suscitato dolore tra familiari, amici e la comunità sportiva, lasciando tutti sgomenti di fronte alla perdita improvvisa di un giovane talento.

Un sorriso sempre acceso: chi era il piccolo calciatore del Toro. Aveva solo otto anni, ma già un amore viscerale per il calcio e per il Torino. Ismael Pistis non era solo un bambino: era un piccolo talento, uno di quelli che sul campo portano entusiasmo, energia e una passione autentica. Il suo nome è diventato tristemente noto dopo il drammatico incidente avvenuto nel giorno di Pasqua sull’autostrada A21, nell’Astigiano. Ma dietro quella tragedia c’è una storia fatta di sogni, allenamenti e una maglia granata indossata con orgoglio. Ismael giocava nella categoria Under 8 del Torino Football Club, dove era conosciuto e amato da compagni, allenatori e dirigenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi era Ismael Pistis, il baby talento del Torino morto a 8 anni nel tragico incidente di Pasqua

Tragico incidente tra 2 auto in A14 nella serata di Pasqua: morto un 21enne e altri 7 giovani feritiFaenza, 6 aprile 2026 – Tragica serata di Pasqua, un gravissimo incidente stradale è avvenuto alle 22.

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Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, «attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all'affetto dei suoi cari in un incide facebook

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all’affetto dei suoi cari in un inciden x.com