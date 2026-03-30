Chi era Lorenzo Mattia Persiani il 21enne morto nell' incidente in Porsche a Milano studente di odontoiatria al San Raffaele

Da ilgiornaleditalia.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21enne, studente di odontoiatria presso il San Raffaele, ha perso la vita in un incidente avvenuto all'alba di domenica 29 marzo in corso di Porta a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura su cui viaggiava si è schiantata, provocando il decesso del giovane. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi, che hanno constatato il decesso sul luogo dell’incidente.

Il 21enne è morto dopo lo schianto avvenuto all'alba di domenica 29 marzo in corso di Porta Vercellina; insieme a lui anche due sue amiche, di 19 e 20 anni, entrambe portate in ospedale ma fuori pericolo Non ce l’ha fatta Lorenzo Mattia Persiani, lo studente di 21 anni è morto al Policlinico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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