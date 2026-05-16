Ieri sera, 15 maggio 2026, è stato annunciato l’eliminato dal televoto flash della settimana nel corso del reality. Durante la puntata, si è deciso anche chi sarebbe diventato il quarto finalista, con un’elezione che ha coinvolto i concorrenti ancora in gara. In una scena inedita, una conduttrice è entrata nella Casa per comunicare ai partecipanti alcune novità. La puntata si è conclusa con la conferma dei nomi dei concorrenti ancora in corsa verso la finale.

Ilari Blasi è entrata eccezionalmente nella Casa per un annuncio agli inquilini: ecco che cosa è successi al GF vip ieri sera Ieri sera, venerdì 15 maggio 2026, è tornato in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip con la semifinale, una puntata decisiva che ha visto eliminazioni a sor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera 15 maggio 2026: ecco eliminati al televoto flash e quarto finalista

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Grande fratello vip 2026 | Marco Berry eliminato | nuovo televoto aperto | scegli terzo finalista

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