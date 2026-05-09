Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera un eliminato al televoto flash nuove nomination per il terzo finalista
Ieri sera, durante la trasmissione condotta da Ilary Blasi, sono stati annunciati l’eliminato al televoto flash e le nuove nomination per il terzo finalista. La puntata ha visto diverse situazioni inaspettate, con momenti che hanno coinvolto i concorrenti e il pubblico a casa. Tra i vari interventi, sono stati comunicati i nomi dei concorrenti che si sono guadagnati il passaggio alla fase finale del programma.
La quindicesima diretta del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda ieri sera, venerdì 8 maggio, è stata una delle più dense di tensione e colpi di scena di questa edizione: scopriamo chi è uscito dalla Casa, l'esito di un televoto flash inaspettato, le nuove nomination e che cosa è successo. Ilary Blasi ha guidato una serata ricca di confronti, sorprese emotive, prove inattese e un televoto lampo che ha cambiato gli equilibri del gioco a un passo dalla finale. Le due finaliste già designate, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, hanno dominato la scena, mentre il resto del gruppo ha affrontato una serie di momenti decisivi che hanno portato a un nuovo eliminato e a nomination cruciali.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Grande fratello vip 2026 | Paola Caruso eliminata al televoto | nomination di ieri sera
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