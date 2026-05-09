Ieri sera, durante la trasmissione condotta da Ilary Blasi, sono stati annunciati l’eliminato al televoto flash e le nuove nomination per il terzo finalista. La puntata ha visto diverse situazioni inaspettate, con momenti che hanno coinvolto i concorrenti e il pubblico a casa. Tra i vari interventi, sono stati comunicati i nomi dei concorrenti che si sono guadagnati il passaggio alla fase finale del programma.

La quindicesima diretta del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda ieri sera, venerdì 8 maggio, è stata una delle più dense di tensione e colpi di scena di questa edizione: scopriamo chi è uscito dalla Casa, l'esito di un televoto flash inaspettato, le nuove nomination e che cosa è successo. Ilary Blasi ha guidato una serata ricca di confronti, sorprese emotive, prove inattese e un televoto lampo che ha cambiato gli equilibri del gioco a un passo dalla finale. Le due finaliste già designate, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, hanno dominato la scena, mentre il resto del gruppo ha affrontato una serie di momenti decisivi che hanno portato a un nuovo eliminato e a nomination cruciali.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera, un eliminato al televoto flash, nuove nomination per il terzo finalista

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Grande fratello vip 2026 | Paola Caruso eliminata al televoto | nomination di ieri sera

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