Un uomo di 31 anni di origine marocchina, residente nella provincia di Modena, è stato fermato dalla polizia dopo aver investito alcuni passanti in città. Secondo quanto si è appreso, l’uomo è stato portato in questura per essere ascoltato in relazione all’incidente. Le autorità stanno ancora investigando sui dettagli dell’accaduto e non sono stati forniti ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente o sui motivi che lo abbiano causato.

AGI - Il giovane fermato dalla polizia e portato in questura per aver investito alcuni passanti a Modena, a quanto si apprende, ha 31 anni ed è un italiano di origine marocchina residente in provincia di Modena. È stato bloccato da una volante della Polizia dopo essere sceso dall'auto con in mano un coltello, cercando di fuggire facendosi largo tra i passanti. L'uomo si chiama Salim El Koudri, è nato il 30 marzo 1995 a Seriate (Bergamo). E' cittadino italiano, di origini maghrebine incensurato e risiede a Ravarino, nel Modenese, con i genitori. Il 31enne è laureato in Economia. Al momento si trova in questura per l' interrogatorio necessario a far luce sull' accaduto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi è l'investitore di Modena. Salvini: criminale 'di seconda generazione'

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