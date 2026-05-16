Un uomo di 31 anni di origine marocchina, residente nella provincia di Modena, è stato fermato dalla polizia dopo aver investito alcuni passanti nel centro della città. Lo stesso individuo era stato segnalato nel 2022 per disturbi schizofrenici, secondo quanto si apprende. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità, che stanno valutando le circostanze e le eventuali responsabilità legate all’incidente. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota riguardo alle motivazioni o alle conseguenze dell’episodio.

AGI - Il giovane fermato dalla polizia e portato in questura per aver investito alcuni passanti a Modena, a quanto si apprende, ha 31 anni ed è un italiano di origine marocchina residente in provincia di Modena. È stato bloccato da una volante della Polizia dopo essere sceso dall'auto con in mano un coltello, cercando di fuggire facendosi largo tra i passanti. L'uomo si chiama Salim El Koudri, è nato il 30 marzo 1995 a Seriate (Bergamo). E' cittadino italiano, di origini maghrebine incensurato e risiede a Ravarino, nel Modenese, con i genitori. E' stato portato in questura per l' interrogatorio necessario a far luce sull' accaduto. Intanto la polizia è impegnata nella perquisizione dell'abitazione dell'uomo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi è l'investitore di Modena. E' stato 'attenzionato' nel 2022 per disturbi schizoidi

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