È iniziato un nuovo processo per la morte di Diego Armando Maradona
È iniziato un nuovo processo legale riguardante la morte di Diego Armando Maradona. Il procedimento segue l'annullamento del processo precedente, che era stato sospeso a causa di uno scandalo che aveva coinvolto una delle parti coinvolte. La causa si concentra sui fatti avvenuti prima della sua scomparsa e sugli eventuali errori o negligenze che potrebbero aver influito sulle circostanze della sua morte.
Gli imputati sono gli stessi: sette persone, tra medici e professionisti sanitari, accusati di omicidio colposo per non aver fornito tutte le cure necessarie a Maradona dopo un intervento chirurgico. Maradona, uno dei calciatori più forti di tutti i tempi e uno degli sportivi più famosi e venerati in Argentina e nel mondo, morì il 25 novembre del 2020 in un appartamento di Tigre, vicino a Buenos Aires: due settimane prima era stato dimesso da una clinica di La Plata, dove aveva subìto un’operazione chirurgica per rimuovere un ematoma subdurale (un’emorragia cerebrale tra due meningi). Aveva 60 anni. I sette imputati rischiano dagli 8 ai 25 anni di carcere.🔗 Leggi su Ilpost.it
STEFANO CECI racconta la morte di Diego Armando MAradona
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