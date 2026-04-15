Inizia un nuovo processo per la morte di Diego Armando Maradona

È stato aperto un nuovo procedimento giudiziario relativo alla morte di Diego Armando Maradona, dopo che il primo processo era stato annullato a causa di uno scandalo che aveva coinvolto una delle parti coinvolte. Le autorità hanno deciso di avviare una nuova inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda, senza fornire dettagli aggiuntivi sui motivi specifici di questa decisione. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e dei media.

Gli imputati sono gli stessi: sette persone, tra medici e professionisti sanitari, accusati di omicidio colposo per non aver fornito tutte le cure necessarie a Maradona dopo un intervento chirurgico. Maradona, uno dei calciatori più forti di tutti i tempi e uno degli sportivi più famosi e venerati in Argentina e nel mondo, morì il 25 novembre del 2020 in un appartamento di Tigre, vicino Buenos Aires: due settimane prima era stato dimesso da una clinica di La Plata, dove aveva subìto un’operazione chirurgica per rimuovere un ematoma subdurale (un’emorragia cerebrale tra due meningi). Aveva 60 anni ed era morto di arresto cardiaco. I sette imputati rischiano dagli 8 ai 25 anni di carcere.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Inizia un nuovo processo per la morte di Diego Armando Maradona Parola di Diego Armando Maradona Leggi anche: Napoli, Dries Mertens tornerà a giocare allo Stadio Diego Armando Maradona Leggi anche: Libri, “Punizione a due in area”: Diego Armando Maradona nell’ultimo romanzo poliziesco di Giuseppe Farese