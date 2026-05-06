Baidoo, nato a Graz nel 2004, è uno dei giocatori presi in considerazione dalla Juventus per rinforzare il settore difensivo. Il difensore ha caratteristiche fisiche e tecniche che lo rendono interessante per il club, che sta valutando le sue potenzialità come possibile opzione per la rosa. La società segue con attenzione le sue prestazioni, anche in virtù delle qualità che potrebbe portare alla squadra.

di Francesco Spagnolo Chi è Baidoo, il classe 2004 nato a Graz è uno dei nomi valutati dal club bianconero per rinforzare il reparto difensivo. Tutto su di lui. Il calciomercato della Juventus non dorme mai e, in vista della prossima estate, un nome sta scalando rapidamente le gerarchie nei taccuini di Comolli. Molti tifosi bianconeri hanno iniziato a chiedersi chi è Baidoo, il giovane talento che sta letteralmente dominando le statistiche difensive nel campionato francese. Per capire a fondo chi è Baidoo, bisogna partire dalle sue origini. Nato a Graz il 31 marzo 2004, Samson Baidoo incarna perfettamente il prototipo del difensore moderno: un mix esplosivo di forza bruta e tecnica raffinata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Baidoo, alla scoperta dell’obiettivo della Juve in difesa: perché le sue caratteristiche sono ideali per Spalletti

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