Il Prefetto smentisce la Serie A | il derby Roma-Lazio si gioca lunedì alle 20.45 Il campionato è nel caos

Il Prefetto ha comunicato che il derby tra le squadre di Roma si disputerà lunedì alle 20.45, smentendo le voci di un possibile rinvio. La decisione arriva in un momento di tensioni e incertezza che coinvolgono il campionato di calcio, ormai nel mezzo di un periodo di confusione e polemiche. La partita è stata ufficialmente programmata per la serata di lunedì, dopo settimane di discussioni e sospetti sulla sua eventuale cancellazione.

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Non puoi stare per cinque secondi senza umiliarti? Uno dei meme più in voga del momento si appiccica perfettamente addosso alla Serie A. Non bastava l’ennesimo pasticcio sul calendario, con il derby Roma-Lazio piazzato proprio nel weekend della finale degli Internazionali. Ora arriva pure la figuraccia, con la Prefettura costretta a smentire data e orario del match che erano stati anticipati ufficialmente dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Sì, è proprio così: il derby della Capitale non si gioca più domenica alle ore 12.30. Il prefetto di Roma ha annunciato che il match è in programma per lunedì alle ore 20.45. E cosa succede adesso con le altre 4 partite coinvolte per esigenze di contemporaneità? Quasi certamente verranno a loro volta posticipate, ma in questo caos totale non esistono più certezze.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Prefetto smentisce la Serie A: il derby Roma-Lazio si gioca lunedì alle 20.45. Il campionato è nel caos ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Derby ROMA-LAZIO del 2002 #quiz #quizchallenge #ironia #storia Notizie correlate Lazio-Roma si gioca lunedì alle 20:45: la Prefettura stravolge il calendario delle partite di Serie ALa concomitanza della partita, inizialmente programmata dalla Lega Serie A per domenica alle 12:30, con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico... La Prefettura: il derby tra Roma e Lazio si giocherà all'Olimpico lunedì alle 20.45Troppa gente in un unico posto a distanza di poche ore, con conseguente alto rischio di difficoltà della gestione dell'ordine pubblico.