Alisson alla Juve Slot esce allo scoperto | le parole del tecnico del Liverpool sono molto chiare Cosa ha detto

Il tecnico del Liverpool ha commentato le voci di un possibile trasferimento del portiere brasiliano alla Juventus, lasciando intendere che al momento non ci sono trattative in corso. Le dichiarazioni sono state chiare nel sottolineare che non ci sono discussioni ufficiali o accordi tra le parti. La Juventus non ha ancora ufficializzato alcun interesse o proposta, e il giocatore rimane sotto contratto con il club inglese.

di Francesco Spagnolo Alisson alla Juve, Slot non sembra aprire al trasferimento del brasiliano in bianconero. Il tecnico del Liverpool conferma che ad oggi sono solo voci. Il calciomercato della Juventus non dorme mai e, con l’avvicinarsi della sessione estiva, i radar bianconeri sembrano essersi spostati con decisione verso la Premier League. L’indiscrezione che sta agitando le acque a Torino riguarda un possibile ribaltone tra i pali: l’ipotesi Alisson alla Juve ha iniziato a circolare con insistenza, alimentata dalla necessità della Vecchia Signora di assicurarsi un profilo di esperienza internazionale per blindare la porta in vista della prossima Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson alla Juve, Slot esce allo scoperto: le parole del tecnico del Liverpool sono molto chiare. Cosa ha detto Notizie correlate Rinnovo Spalletti, il tecnico della Juve esce allo scoperto: cosa ha detto sulla possibilità di prolungare con i bianconeriPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Olise Liverpool: arriva la risposta del Bayern Monaco! Hoeness esce allo scoperto sul possibile addio della stella francese. Cosa ha dettoOlise Liverpool: arriva la risposta del Bayern Monaco! Hoeness esce allo scoperto sul possibile addio della stella francese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ecco perché Alisson potrebbe dire addio al Liverpool (ma anche decidere di restare un altro anno); La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva; Juventus, si tratta per Alisson con il Liverpool: chiesto lo sconto sul cartellino dopo il sì del portiere, le cifre. Spalletti lo vuole per l’istant team che deve vincere; Juve-Alisson, c’è l’intesa col brasiliano. Ora palla al Liverpool che chiede 15 milioni. Juventus su Alisson? Slot: Penso a riaverlo in campo, il resto sono voci e non vanno chiariteIn casa Liverpool il tema portiere è diventato centrale nelle ultime settimane, ma Arne Slot prova a riportare il focus sull’immediato. L’allenatore. tuttomercatoweb.com Liverpool, Slot pensa al Crystal Palace e blinda Alisson: Non ascoltiamo le voci di mercatoL'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha allontanato le voci su un possibile addio di Alisson a fine stagione ... derbyderbyderby.it Rivoluzione totale in porta: Alisson apre al ritorno in Italia e la Juve prepara il triennale per il brasiliano. #Alisson #Juve #Calciomercato #Liverpool #juventusnews24 facebook Alisson #Santos, il futuro è suo: ora la scossa poi il riscatto x.com