Il Tottenham ha identificato Sebastian Kehl come possibile nuovo direttore sportivo, in seguito alla posizione vuota nel settore. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club inglese considera Kehl come il candidato principale per ricoprire questa carica. La scelta fa parte dei piani di ristrutturazione della società, che mira a rafforzare la propria struttura dirigenziale. Attualmente, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla nomina.

Sebastian Kehl è emerso come il miglior candidato per assumere il ruolo di direttore appena vacante al Tottenham, secondo quanto riportato da Sky Sports. Il club del nord di Londra sta cercando di ristrutturare le sue operazioni calcistiche dopo un periodo turbolento che lo ha visto cadere in una scioccante battaglia per la retrocessione. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Secondo il piano proposto, Lange si concentrerebbe nuovamente sul ruolo di direttore tecnico, consentendo a Kehl di assumersi le responsabilità di direttore sportivo e di lavorare a stretto contatto con la prima squadra.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham punta a Sebastian Kehl per il ruolo chiave di direttore sportivo nel contesto dei piani di ricostruzione

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