Durante un vertice tra un ex presidente statunitense e il leader cinese, si è discusso anche di Taiwan, che occupa un ruolo centrale nei rapporti tra le due potenze. A seguito di questo incontro, è emerso il coinvolgimento di una donna di nazionalità taiwanese, considerata una figura chiave nei rapporti tra il governo locale e le autorità di Pechino, oltre che tra Stati Uniti e Cina. La sua presenza e il suo ruolo sono stati oggetto di attenzione nel dibattito internazionale, in un momento di tensioni crescenti nella regione.

Il mondo intero pesa le parole del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. In prima fila c’è Taiwan, sempre a metà tra la speranza di continuare a essere ritenuta uno snodo strategico e il timore di diventare una pedina sacrificabile. Tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, prova a incunearsi una donna, che può potenzialmente diventare una figura imprevedibilmente centrale. Si tratta di Cheng Li-wun, la leader del Kuomintang (KMT), principale partito d’opposizione a Taipei con posizioni ultra dialoganti con il Partito Comunista Cinese (PCC). Solo poche settimane prima del summit tra Xi e Trump, Cheng è stata a Pechino per incontrare il leader cinese, nel primo colloquio tra i capi di KMT e PCC dopo quasi un decennio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cheng Li-wun, la donna chiave nei rapporti tra Xi e Trump per Taiwan

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