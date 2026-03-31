Chi è Cheng Li-wun la leader dell’opposizione di Taiwan che andrà in Cina

Cheng Li-wun, leader del partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang, ha annunciato di aver accettato l’invito del presidente cinese per visitare la Cina. La sua nomina come nuova leader del partito è stata ufficializzata di recente. La visita è stata confermata dopo che Cheng Li-wun ha espresso soddisfazione per l’invito ricevuto.

Cheng Li-wun, nuova leader del partito Kuomintang, principale personalità di opposizione di Taiwan, ha accettato “con molto piacere” l’invito rivolto dal presidente Xi Jinping per visitare la Cina. Il viaggio della delegazione dello storico partito nazionalista è programmato dal 7 al 12 aprile e riapre la questione della difficile relazione tra i due Paesi. Questa è la prima visita di un rappresentante di questo partito dal 2016. A ricevere Cheng ci sarà Song Tao, uomo di fiducia di Xi Jinping per i temi che riguardano l’isola di Taiwan. Non è stato ancora confermato se Cheng incontrerà il presidente cinese né quali città della Cina... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chi è Cheng Li-wun, la leader dell’opposizione di Taiwan che andrà in Cina Articoli correlati Taiwan, accordo commerciale con Usa: dalla Cina ferma opposizioneIn un periodo di forti tensioni sia in Europa che nelle Americhe, anche in Oriente la situazione è delicata. Il dietrofront dell’intelligence Usa: “La Cina non attaccherà Taiwan nel 2027”In un’epoca di conflitti che si moltiplicano, una buona notizia, almeno all’apparenza, arriva da un nuovo report dell’intelligence statunitense, il... Tutto quello che riguarda su Chi è Cheng Li wun la leader... Discussioni sull' argomento Cina, Xi Jinping ha invitato per una visita la leader dell'opposizione di Taiwan; Il presidente cinese Xi Jinping invita la leader dell’opposizione taiwanese; Taiwan Files – Cheng a Pechino, Ko condannato; Chi Cheng Enterprise Co., Ltd. comunica i risultati finanziari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. GUARDATE CHI C’È A distanza di oltre 5 mesi dall’infortunio, la nostra Bassino ha rimesso gli sci! Marta si prepara a tornare più forte di prima! E noi la aspettiamoooooo Daniele Molineris #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com Torta colomba con crema e fragole, un dolce pasquale veloce per chi non vi le cimentarsi in lunghe preparazioni. https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/torta-colomba-con-fragole-e-crema/ - facebook.com facebook