La malattia | Il tumore al pancreas patologia aggressiva che non dà sintomi | i fattori di rischio e come si cura

Il tumore al pancreas è una malattia aggressiva che spesso si presenta senza sintomi evidenti, rendendo difficile la diagnosi precoce. Questa patologia rappresenta una delle forme di cancro più complicate da trattare. La ricerca ha fatto progressi, ma la lotta contro questa malattia rimane complessa. La diagnosi avviene principalmente attraverso esami specifici e imaging, mentre le terapie includono interventi chirurgici e trattamenti farmacologici.

Lo aveva rivelato lo scorso settembre: «Il mio tumore al pancreas è inoperabile». La conduttrice e volto tv Enrica Bonnacorti se ne è andata all'età di 76 anni combattendo la stessa malattia oncologica che si è portata via, un anno fa, l'amica e collega Eleonora Giorgi e, prima ancora, l'allenatore Sven Goran Eriksson, il calciatore Gianluca Vialli, il tenore Luciano Pavarotti e l’attore Patrick Swayze. Il tumore al pancreas resta un nemico difficile da combattere nonostante negli ultimi anni la ricerca scientifica abbia fatto dei progressi e l’aspettativa di vita, che era per lo più di pochi mesi, ora supera i tre anni per un numero crescente di malati che oggi possono essere sottoposti a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Tumore al pancreas: nuove cure e frontiere di ricerca

Ciao Enrica Enrica Bonaccorsi è scomparsa oggi all’età di 76 anni. Da molto tempo lottava contro una brutta malattia . Era un’amica e un volto gentile della tv, ci mancherà moltissimo facebook

L’ultima volta ti abbiamo festeggiato, abbiamo riso, abbiamo fatto la réunion con Antonella e Yvonne e Giancarlo: “tuo figlio televisivo”. Mi dicesti: “è stato bellissimo, non abbiamo mai parlato della malattia”, Un abbraccio forte a te Verdiana che dolore. x.com