Chanel Totti festeggia con Ilary dopo Pechino Express Il segno che aveva previsto tutto

Da dilei.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti ha partecipato alla tredicesima edizione di Pechino Express, gareggiando con Filippo Laurino come i Raccomandati. Nella finale, svolta a Kyoto, hanno sconfitto le concorrenti favorite Jo Squillo e Michelle Masullo, concludendo la gara con un vantaggio superiore a cinque punti. Dopo la vittoria, Chanel ha festeggiato insieme a Ilary. La concorrente ha pubblicato sui social un messaggio che ha lasciato intuire di aver previsto l’esito della competizione.

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Chanel Totti ha conquistato la tredicesima edizione di Pechino Express  insieme a Filippo Laurino. I due, in gara come i Raccomandati, hanno battuto nella finale di Kyoto le favorite Jo Squillo e Michelle Masullo, chiudendo oltre 5.400 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone. A festeggiare il ritorno a casa è stata anche Ilary Blasi, che ha documentato la scena in un dolcissimo video. Il giusto epilogo per un’avventura che Chanel ha raccontato di aver deciso di affrontare anche grazie a un segno che, a pensarci, sembrava aver previsto tutto. Chanel Totti, il ritorno a casa e la gioia di Ilary Blasi. C’è un momento in cui il reality finisce e la vita vera ricomincia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Chanel Totti festeggia con Ilary dopo Pechino Express. Il “segno” che aveva previsto tutto
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