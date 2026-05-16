Il 16 maggio 1976 rappresenta una data storica per il Cesena, che quella giornata disputò l’ultimo turno del campionato di serie A. La partita si svolse al Comunale di Torino, dove la squadra affrontò i granata guidati dall’allenatore Gigi Radice. Sono trascorsi cinquant’anni da quell’evento, che rimane il punto più alto raggiunto dal club in massima serie. La sfida fu l’atto conclusivo di quella stagione, che vide i bianconeri impegnati in una gara decisiva.

Sono passati cinquant’anni esatti da quel 16 maggio 1976, ultimo turno del campionato di serie A, quando il Cesena di Pippo Marchioro scese in campo al Comunale di Torino per affrontare i granata allenati dal grande ex Gigi Radice. il triplice fischio finale di Paolo Casarin sancì un 1-1, vantaggio torinista di Paolo Pulici e pari grazie ad un’autorete di Mozzini, che consentì ai granata di vincere lo scudetto e al Cavalluccio di conquistare il sesto posto valido per accedere alle coppa Uefa l’anno successivo. Rimane quello anche il miglior piazzamento di sempre negli 86 anni di storia bianconera. In realtà fu necessario aspettare un mese e mezzo per stappare lo champagne e festeggiare l’ingresso in Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, 50 anni dall’impresa del ’76. Resta il punto più alto conquistato

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