Calcio l’epopea del Torino del ‘76 rivive nella docu-serie a cinquant’anni dall’ultimo scudetto

A cinquant’anni dal primo e unico scudetto vinto, la storia del Torino del 1976 torna a essere raccontata attraverso una nuova docu-serie presentata al cinema Lux di Torino. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni ex giocatori allenati da Gigi Radice, l’allenatore che guidò la squadra a quella vittoria. La serata ha offerto l’occasione di rivivere un momento memorabile del calcio italiano, con testimonianze e ricordi di quegli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una docu-serie di tre puntate per celebrare il Toro che nel 1976 conquistò il settimo scudetto della propria storia: andrà in onda su Sky e in streaming su Now a partire da venerdì (ore 21 e 22). Si intitolerà ‘Toro 1976, Lassù qualcuno ti ama’ per riprendere la prima pagina di Tuttosport che intendeva celebrare il tricolore granata con un richiamo evidente alla tragedia del Grande Torino avvenuta a Superga 27 anni prima. L’evento è stato presentato in anteprima a Torino, al cinema Lux di Galleria San Federico, presenti alcuni ex ragazzi di Gigi Radice, allenatore dagli occhi di ghiaccio che quell’anno riuscì a far meglio dei cugini della Juventus.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Calcio, l’epopea del Torino del ‘76 rivive nella docu-serie a cinquant’anni dall’ultimo scudetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Verso il cinquantenario dello scudetto 75-76: Juventus-Torino 1-2 (0-2 a tavolino) A COLORI Notizie correlate Grande Torino, Claudio Sala: "Ecco perché dopo lo scudetto del '76 andammo a Superga"A margine della commemorazione del Grande Torino, a 77 anni dalla tragedia di Superga, Claudio Sala, capitano del Torino tricolore 1976, racconta il... Verso Inter-Parma, a 37 anni dall’ultimo scudetto vinto in casaDal 28 maggio 1989 al 3 maggio 2026 – sempre che Inter-Parma riesca ad incanalarsi nel verso giusto. Argomenti più discussi: Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama su Sky Sport: la docu-serie sullo scudetto di Gigi Radice; Dal 15 maggio su Sky la prima puntata della docu-serie Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama; 50 anni dallo scudetto del Toro: il miracolo di Pulici, Graziani e dei loro fratelli; Su Sky Sport arriva Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama, il racconto dell'ultima grande epopea granata. Sky Sport a cinquant’anni dal settimo e ultimo Scudetto: Toro 1976. Lassù qualcuno ti amaLa docu-serie in tre puntate sarà in onda su Sky e in streaming su Now a partire da venerdì 15 maggio alle 21 e alle 22 su Sky Sport Legend, disponibili anche on demand ... tuttosport.com