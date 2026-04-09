A cinquant’anni dalla sua prima uscita, il film “Tutti gli uomini del presidente” continua a essere citato come esempio di giornalismo investigativo. La pellicola si basa sulle indagini che portarono alla scoperta dello scandalo Watergate e alle dimissioni di un presidente degli Stati Uniti. Nonostante il passare del tempo, il film rimane attuale, anche in relazione alle recenti vicende di inchieste e rivelazioni pubbliche.

A mezzo secolo dalla sua uscita, Tutti gli uomini del presidente resta uno dei film più incisivi sul giornalismo e sul potere. La storia dell’inchiesta che portò alle dimissioni di Richard Nixon oggi risuona ancora più forte, in un contesto segnato da nuovi scandali, zone d’ombra e difficoltà nel far emergere la verità. Il film che ha definito il giornalismo d’inchiesta. Uscito nel 1976 e diretto da Alan J. Pakula, Tutti gli uomini del presidente racconta il lavoro dei giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein del Washington Post, interpretati sullo schermo da Robert Redford e Dustin Hoffman. Accanto a loro, la presenza di Jason Robards nel ruolo del direttore Ben Bradlee contribuisce a dare solidità a un racconto costruito con rigore quasi documentaristico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Tutti gli uomini del presidente’. A 50 anni dall’uscita, è più attuale che mai. Dal Watergate ai nuovi scandali

Tutti gli uomini del presidente festeggia i 50 anni con un 4K che trasuda anni SettantaIl film con Robert Redford e Dustin Hoffman sull'inchiesta giornalistica che portò a galla il Watergate, festeggia il 50° anniversario con...

Anteprima americana. Cinquant’anni di “Tutti gli uomini del presidente”Robert Redfort e Dustin Hoffman nei panni di Bob Woodward e Carl Bernstein, nel film "Tutti gli uomini del presidente" (foto ANSA) Mezzo secolo dopo...

Temi più discussi: Un viaggio nello scandalo Watergate: i 50 anni di Tutti gli uomini del presidente; Tutti gli uomini del presidente 50 anni dopo: il film sul Watergate oggi fa più paura; Seguite i soldi. È la chiave di tutto; Tutti gli uomini del presidente, compie 50 anni il film sull'inchiesta giornalistica che portò alla caduta di Richard Nixon.

Tutti gli uomini del presidente da cinquant'anni anni ci ricorda l'importanza di un giornalismo libero e indipendenteIl 9 aprile del 1976 usciva nelle sale il capolavoro di Alan J. Pakula sul caso Watergate, un mix perfetto di thriller politico e cinema civile ... wired.it

Tutti gli uomini del presidente 50 anni dopo: il film sul Watergate oggi fa più pauraIl capolavoro con Dustin Hoffman e Robert Redford racconta un’America in cui il giornalismo smascherava il potere. Nell’era di Trump e dei social, sembra ... repubblica.it

Lo scandalo Watergate «Cinque uomini, uno dei quali afferma di essere un ex dipendente della CIA [Central Intelligence Agency], sono stati arrestati alle 2.30 di ieri, sabato mattina, quando hanno tentato di portare a termine quello che le autorità hanno descri - facebook.com facebook