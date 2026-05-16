Recenti studi suggeriscono che il declino delle capacità mnemoniche potrebbe essere influenzato da cellule del sangue coinvolte nel sistema immunitario. Si sta analizzando come questi componenti possano contribuire ai processi di invecchiamento cerebrale. La ricerca si concentra su come le risposte immunitarie possano modificare la funzione delle cellule nervose nel corso degli anni. Al momento, non ci sono conclusioni definitive, ma si continua a indagare sui fattori che influenzano la salute mentale con il passare del tempo.

L’ invecchiamento del cervello potrebbe dipendere anche dal sistema immunitario. È quanto suggerisce una nuova linea di ricerca che sta attirando l’attenzione della comunità scientifica: alcune cellule immunitarie presenti nel sangue, con il passare degli anni, sembrano contribuire al declino cognitivo e ai problemi di memoria. Secondo studi pubblicati sulla rivista scientifica Nature, alcune cellule T “invecchiate” rilasciano sostanze infiammatorie e un enzima capace di alterare il normale funzionamento cerebrale nei topi anziani. I ricercatori hanno osservato che queste cellule immunitarie, accumulandosi nel tempo, possono interferire con i meccanismi legati alla memoria e all’apprendimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cervello, le cellule del sangue che compromettono la memoria

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Low-Fiber Diets Rapidly Impair Emotional Memory in Aging Brains, Study Finds

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