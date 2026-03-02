Scoperto un composto vegetale che può indurre le cellule del cancro al seno ad autodistruggersi

È stato identificato un composto vegetale chiamato DHL-11, un limonoide estratto dalla pianta Munronia henryi. Nei test preclinici contro il tumore al seno triplo negativo, considerato uno dei più aggressivi, questa molecola ha provocato l’autodistruzione delle cellule tumorali. La scoperta riguarda un passo importante nella ricerca di nuove alternative terapeutiche per questa forma di cancro.

