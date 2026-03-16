Il cervello perde colpi? Ecco la proteina che forse proteggerà la memoria e l’apprendimento

Un nuovo studio ha identificato una proteina potenzialmente utile a proteggere memoria e capacità di apprendimento nel cervello. La ricerca si è concentrata su come questa proteina interagisca con le cellule cerebrali, offrendo spunti su possibili interventi futuri. La scoperta riguarda un team di scienziati che ha analizzato le funzioni di questa proteina nelle reti neuronali.

Quando si prova a rappresentare visivamente il cervello, l’immagine di una serie di punti interrogativi che si uniscono tra loro è tra le più sfruttate e disegna alla perfezione la complessità delle conoscenze e la necessità di ottenere un puzzle quanto più completo possibile di connessioni e funzioni del sistema nervoso centrale. In questa logica di mosaico che si modifica nel tempo nella stessa persona, appare davvero un’impresa riuscire a disporre con precisione tutte le tessere relative al decadimento cerebrale e alla perdita progressiva di capacità di pensiero e memoria, nel “mare magnum” delle conoscenze, tutte da incasellare con cura, si aggiunge però ora un’acquisizione scientifica che fa ben sperare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il cervello perde colpi? Ecco la proteina che (forse) proteggerà la memoria e l’apprendimento Articoli correlati Leggi anche: Ad apprendere è il corpo non il solo cervello. Tra emozioni, cognizione e relazioni: cosa dice oggi la neuroscienza sull’apprendimento Ciò che un insegnante dovrebbe sapere del cervello dei propri studenti: come apprende, la memoria, l’attenzione, la motivazioneViviamo in un’epoca in cui la conoscenza avanza alla velocità della luce e in cui le tecnologie di neuroimaging ci permettono, per la prima volta, di...