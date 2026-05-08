Fratelli di Crozza Walter Veltroni alle prese con l’Intelligenza Artificiale
Maurizio Crozza ha portato in scena un’imitazione di Walter Veltroni che affronta il tema dell’Intelligenza Artificiale. Lo spettacolo presenta una parodia in cui il personaggio si confronta con le possibilità e le sfide legate alla tecnologia emergente. La performance mette in evidenza alcuni aspetti dell’intervento pubblico e delle discussioni politiche sul tema, con battute e scenette che coinvolgono il pubblico.
Maurizio Crozza porta in scena un esilarante Walter Veltroni alle prese con un’improbabile intervista con l’Intelligenza Artificiale Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza porta in scena un esil.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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