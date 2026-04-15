Centrosinistra Bombardieri scherza con i giornalisti | Io federatore? No e indica Landini

Al Forum di Confcommercio si è svolto un momento tra i segretari generali di UIL, CGIL e CISL, con alcuni scambi di battute tra loro. Pierpaolo Bombardieri ha scherzato con i fotografi, commentando che da tempo non avevano avuto l’opportunità di scattare una foto con tutti e tre. A questa battuta, è stato risposto che Bombardieri stava facendo da “federatore”.

Home > Politica > Siparietto al Forum di Confcommercio tra i segretari generali di UIL, CGIL e CISL. Mentre Pierpaolo Bombardieri scherza con i fotografi dicendo che da tempo non avevano l’opportunità di scattare una foto con tutti e tre i segretari, gli viene risposto che sta facendo da ‘federatore‘. Bombardieri, ridendo, risponde ‘Io no‘, indicando scherzosamente subito Maurizio Landini, al centro delle suggestioni giornalistiche che lo vedono tra i possibili candidati per le eventuali primarie del campo largo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Centrosinistra, Bombardieri scherza con i giornalisti: "Io federatore? No" e indica Landini Notizie correlate Centrosinistra, i big frenano sulle primarie: torna il federatoreIl treno delle primarie corre veloce, ma nel centrosinistra cresce il fronte di chi vorrebbe rallentarlo prima che deragli. Mastella sull'ipotesi elezioni anticipate: "Propongo Gaetano Manfredi come federatore del centrosinistra"Silvia Salis? “No, è arrivata da poco e non è ancora molto conosciuta, anche se mi dicono che è brava” Elezioni anticipate? "Chiunque le invoca, di...