Un politico ha commentato l'ipotesi di elezioni anticipate, suggerendo come figura di riferimento il sindaco di una grande città come possibile unificatore del centrosinistra. Ha aggiunto che chi propone questa soluzione di solito non ottiene successo e che, a suo giudizio, nessun leader attuale, inclusa la presidente del consiglio, spingerà in questa direzione. La discussione sulle prossime scadenze elettorali continua nel panorama politico.

Silvia Salis? “No, è arrivata da poco e non è ancora molto conosciuta, anche se mi dicono che è brava” Elezioni anticipate? "Chiunque le invoca, di solito perde. E infatti non lo fa nessuno. Non credo proprio che Giorgia Meloni le chiederà e penso che nemmeno il c.sinistra sarebbe preparato ad una tornata elettorale anticipata”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Come sceglierebbe Mastella il candidato premier? “Bisogna mettersi tutti d’accordo. Se Conte e Schlein si accordassero, basterebbe seguire quello prescelto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Mastella sull'ipotesi elezioni anticipate: "Propongo Gaetano Manfredi come federatore del centrosinistra"

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